Johannes Roscheckes nuovo responsabile attività Audi in Cina

Cambio di poltrone dal prossimo primo aprile al vertice delle attività dei Quattro Anelli in Cina. Con l'uscita di Jürgen Unser che ha guidato le operazioni da Pechino dal gennaio 2022, la carica di presidente di Audi Cina verrà assunta da Johannes Roscheckes attuale direttore del controllo aziendale e delle finanze presso Audi AG a Ingolstadt.

Per Gernot Döllner ceo di Audi, quello di Roscheck sarà "un ruolo chiave nel riorientamento della nostra strategia per il mercato cinese. Negli ultimi due anni, Audi ha ulteriormente ampliato la propria presenza in Cina e realizzato importanti traguardi nella nostra strategia di elettrificazione".

"Ora - ha sottolineato Döllner - intendiamo espandere ulteriormente la cooperazione con i nostri due partner cinesi per aprire rapidamente nuovi segmenti di clienti e di mercato e sfruttare così in modo coerente il potenziale dei veicoli elettrici intelligenti e completamente connessi in questo mercato in crescita dinamica".

"E Johannes Roscheck è l'esperto giusto con esperienza internazionale per compiere questo passo successivo nella nostra trasformazione in Cina".

Ingegnere meccanico e dottore in Economia, Roscheck ha più di 25 anni di esperienza nella finanza e nella produzione automotive. Dal 2017 al 2022 è stato ceo di Audi Brasile ed ha ricoperto altre posizioni dirigenziali nel Gruppo Volkswagen in Ungheria, Stati Uniti e Germania. Jürgen Unser dopo due anni a Pechino - come previsto - ritorna in Germania e si prepara per nuovi incarichi presso il Gruppo Volkswagen.



