Massimo Frascella lascia dopo 12 anni Gruppo britannico JLR

Massimo Frascella, il designer italiano che sotto la guida del capo creativo Gerry McGovern è stato artefice dei più recenti successi di JLR (ex Jaguar Land Rover), ha lasciato l'azienda.

Proprio McGovern ha commentato "Massimo Frascella, direttore del design JLR, ha deciso di lasciare il Gruppo per perseguire nuove opportunità. Vogliamo ringraziare Massimo per il suo significativo contributo creativo a JLR e gli auguriamo ogni successo per il futuro.

Diplomato all'istituto d'arte applicata & design (Iaad) di Torino Frascella ha iniziato la sua carriera in Stile Berone dove ha lavorato tra il 1997 e il 2000. Nel novembre del 2000 Frascella è entrato come senior designer in Ford Motor Company lavorando a Gaydon (Uk) e Irvine (California Usa) anche per il marchio Land Rover che all'epoca era controllato dalla Casa dell'Ovale Blu.

Nel settembre del 2004 l'uscita da Ford per entrare a far parte, nel gennaio del 2005, del centro stile di Kia in California come design manager.

Nei quasi sette anni di lavoro con il marchio sudcoreano Frascella ha contribuito alla realizzazione di diversi concept e modelli di serie, come Kue concept (2007), Sorento (2009), Ray Concept (2010), Sportage (2010), Rio (2011) e Track'ster concept (2012).

L'arrivo in Jaguar Land Rover è del 2011 come creative studio chef per passare nel 2020 alla posizione head of design at Land Rover. Nel 2021 la nomina di Frascella alla posizione di head of design dei quattro brand Jaguar, Range Rover, Defender e Discovery.



