Gruppo Renault riorganizza la Direzione Servizi Commerciali

Il Gruppo Renault rivede l'organizzazione della Direzione Servizi Commerciali. In particolare, François Delion, direttore post-vendita, e Sophie Guiot, direttrice rete e clienti, riporteranno a Xavier Martinet.

Per quanto riguarda Renault Retail Group, la filiale di distribuzione del Gruppo Renault, ha scelto di riorganizzarsi in separata sede per dare un successore a Philippe Buros, che lascia il Gruppo il primo gennaio 2024, dopo essere stato per tre anni Ceo di Rrg e dopo 38 anni di carriera nel Gruppo Renault. Nel 2024, Rrg si doterà di una nuova direzione composta da due persone e di un'organizzazione dei servizi commerciali rifocalizzata su priorità come il post-vendita.

Fabrice Cambolive diventa presidente di Renault Retail Group, oltre a mantenere il ruolo di Ceo della Marca Renault. Xavier Martinet è invece nominato direttore servizi commerciali del Gruppo Renault, mantenendo contemporaneamente anche il ruolo di direttore marketing, vendite e operazioni della marca Dacia.

Éric Pasquier, poi, stato promosso Ceo di Renault Retail Group a Ottobre 2023.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA