Stellantis riorganizza squadra in Cina, Olivier alla guida

Stellantis riorganizza la squadra in Cina. Grégoire Olivier assume la responsabilità dell'ufficio di coordinamento con Leapmotor, riporterà al ceo di Stellantis Carlos Tavares. Sarà inoltre membro del consiglio di amministrazione di Leapmotor. Nell'ambito dei suoi incarichi, garantirà l'operatività di questa nuova partnership strategica, compresa la creazione della joint venture commerciale e il coordinamento con Leapmotor per l'utilizzo della rete di distribuzione e vendita di Stellantis.

Doug Ostermann sarà nominato chief operating officer per la Cina, e riporterà a Carlos Tavares, in sostituzione di Grégoire Olivier. Anche Ostermann entrerà nel consiglio di amministrazione di Leapmotor. Doug - si legge nella nota - ha acquisito una solida conoscenza delle attività di Stellantis e delle sfide legate alla crescita dell'azienda nel competitivo contesto cinese. Recentemente ha ricoperto il ruolo di chief financial officer e capo della strategia in Cina. "Per garantire la corretta esecuzione del nostro recente annuncio di collaborazione strategica con Leapmotor, abbiamo deciso di riorganizzare la nostra struttura in Cina, affidandoci a due manager di alto livello. Grégoire e Doug hanno lavorato fianco a fianco negli ultimi due anni per elaborare una nuova strategia e aprire nuove strade per la crescita del nostro business e sono certo della capacità di entrambi nel dare un nuovo impulso ai rispettivi ruoli", commenta Tavares.



