A Mariano Autuori direzione commerciale Toyota Motor Italia

Dal prossimo primo novembre Mariano Autuori, responsabile da quattro anni del marketing in Toyota Motor Italia, assumerà nella sede romana la direzione commerciale diventando responsabile sales and value chain operations.

Questa nomina, si legge nella nota, consentirà a Toyota Motor Italia di proseguire nei "processi di crescita e sviluppo delle proprie persone rendendo effettivi nella propria organizzazione importanti cambiamenti a livello direttivo".

L'azienda ricorda che Mariano Autuori "si è distinto guidando il lancio di modelli di successo, tra cui la Yaris di nuova generazione, Yaris Cross, Aygo X e da ultimo il nuovo C-HR. E ha inoltre curato la realizzazione di un ecosistema di benefici per i clienti, unico nel panorama di mercato come il Toyota WeHybrid".

La guida della direzione marketing passerà a Christian Mohorovicich, dopo un'importante esperienza nelle sales operations sia in Europa che Italia.

In quest'ultima posizione "grazie ad una costruttiva relazione con la rete di vendita ed i clienti corporate Christian Mohorovicich ha guidato con successo le performance commerciali segnate da un terzo posto nel mercato e da una quota del 7% registrate nel 2022".



