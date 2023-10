Jean Michel Booh-Begue chief operating officer Mister-Auto

Mister-Auto, il rivenditore online di componenti per auto del Gruppo Stellantis, ha un nuovo chief operating officer. E' Jean-Michel Booh-Begue che ha ricevuto questo nuovo incarico a partire dal primo ottobre in sostituzione di Loïc Brasset, che assumerà nuove funzioni direttive all'interno di Stellantis.

Booh-Begue vanta 20 anni di esperienza nell'aftermarket automobilistico, nei settori di sviluppo prodotto, vendite e marketing. Dal 2017 ha ricoperto la carica di purchasing & marketing vice president nella business unit di Stellantis operante nel mercato libero dei ricambi (IAM), ruolo nel quale ha contribuito in modo significativo alla crescita globale dei marchi privati Eurorepar e Bproauto e all'ampliamento delle gamme di pneumatici e del bacino di fornitori.

"La nomina di Jean-Michel Booh-Begue, un profilo altamente qualificato che sono lieta di annunciare, dimostra la nostra determinazione di accelerare lo sviluppo di Mister-Auto - ha dichiarato ha dichiarato Sylvie Layec, global parts & services, sales & marketing,senior vice president di Stellantis e presidente di Mister-Auto - e questo a vantaggio dei clienti privati e dei professionisti del settore".

Con questa nomina - si legge nel comunicato - Stellantis conferma le sue grandi ambizioni e il suo contributo al raggiungimento degli obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030. Questo mirando ad aumentare i ricavi provenienti dalla vendita di ricambi e servizi del 50% (rispetto ai risultati del 2021) ed accrescendo del 50% il mix del canale indipendente.

Lo sviluppo dell'ampio portafoglio che attualmente comprende 1,8 milioni di prodotti rispetto al milione del 2022 - si legge nella nota - permette a Mister-Auto di coprire un parco auto ampio e diversificato per soddisfare le necessità dei propri clienti.

A questo si aggiungono nuovi servizi rafforzati per i professionisti, quali la consegna 24 ore su 24, i resi gratuiti e l'annunciata possibilità di pagamenti differenziati nonché un maggiore supporto sul campo e un'interfaccia rinnovata. Il tutto parte dell'offensiva con cui Mister-Auto mira a raggiungere il 20% delle vendite agli autoriparatori entro il 2024 rispetto al 10% del 2022.



