Federico Goyret nuovo SVP marketing e comunicazione Citroën

Dal 1° settembre 2023 Federico Goyret è il nuovo Senior vice president marketing e comunicazione del Brand Citroën, e riporta a Thierry Koskas, Ceo del marchio del Double Chevron e chief sales & marketing officer di Stellantis. Goyret sarà responsabile del consolidamento dell'immagine globale del marchio Citroën, con la responsabilità di guidarne l'eccellenza creativa, e di gestirne il lancio dei prodotti, garantendo, nel contempo, che tutti gli sforzi di marketing e comunicazione siano allineati con il piano strategico, al fine di far crescere il valore del brand.

Da più di 19 anni è un professionista del settore automotive, e nel suo curriculum ci sono esperienze importanti, come quella in Ford Motor Company, dove è entrato nel 2004 per ricoprire, nel tempo, diversi ruoli, passando dalle vendite e alla pianificazione strategica, e lavorando anche nel marketing. Successivamente è passato in Renault, marchio per il quale ha lavorato in Argentina nel 2012, in qualità di group brand manager, prima di passare, nel 2015, al ruolo di chief marketing officer, compito che ha svolto in Brasile nel 2017.

Inoltre, dal 2021 è divenuto chief marketing & communications officer per Jive Investments, società internazionale di gestione patrimoniale con sede in Brasile. Nel suo percorso di studi rientra la laurea in Ingegneria presso l'Università di Buenos Aires, e la specializzazione in International Business presso HEC Montreal, INSEAD e Berlin School of Creative Leadership. "La nomina di Federico Goyret è entusiasmante - ha affermato Thierry Koskas, ceo del marchio Citroën e chief sales & marketing officer di stellantis - potrà portare una nuova prospettiva al marketing e alla comunicazione di Citroën".





