Duncan Minto nuovo direttore finanziario della marca Alpine

Duncan Minto è stato nominato direttore finanziario di Alpine in sostituzione di Joana de Epalza che ha deciso di lasciare il Gruppo Renault per dedicarsi a progetti personali.

. Entrato a far parte del comitato di direzione Alpine Minto riporterà direttamente a Philippe Krief, Ceo di Alpine e a Thierry Piéton direttore finanziario del Gruppo Renault.

Minto lavora da oltre 25 anni nel Gruppo Renault e nella sua nuova posizione dovrà sostenere l'ambiziosa strategia della marca, il suo sviluppo internazionale e l'ampliamento della gamma con sette nuovi veicoli elettrici entro il 2030. Laureato all'Università di St Andrews in Scozia, Minto è entrato nel Gruppo Renault nel 1997 e dopo aver ricoperto vari ruoli in ambito finanziario, nel 2006 è diventato direttore finanziario di Renault-Nissan Portogallo.

Successivamente è stato promosso direttore fnanziario della regione Asia-Pacifico del Gruppo Renault e nel 2017 è diventato direttore del dipartimento pianificazione e analisi finanziaria nel Gruppo. Nel 2022 Minto è diventato direttore finanziario di Dacia, prima di passare ad Alpine nel 2023.

