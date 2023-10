Jérôme Gouet nominato direttore acquisti Renault

Jérôme Gouet ha ricevuto la nomina a direttore acquisti delle piattaforme A, C, D, dei veicoli commerciali e della Marca Renault, che ricoprirà dal 1° novembre succedendo a Jana Striezel. Lo stesso Gouet, nell'occasione, entrerà a far parte del comitato di direzione Renault; riporterà a François Provost, direttore acquisti, partnership ed affari pubblici del gruppo Renault, e, a livello funzionale, a Fabrice Cambolive, ceo del brand Renault. Laureatosi in Ingegneria presso l'Institut National Polytechnique de Grenoble, Gouet detiene un Master in management e amministrazione aziendale dell'IAE Paris Sorbonne Business School. Il suo percorso in Renault è iniziato nel 1994 nel settore acquisti, dove vanta un'esperienza di oltre 25 anni in Europa e sui mercati internazionali. Negli anni ha assunto i ruoli di manager acquisti in America Latina (1998), supplier account manager (SAM) materie prime plastiche (2003), e cockpit module (2006), mentre nel 2010 è passato alla carica di supplier account officer (SAO) con il compito di definire la strategia acquisti dell'alleanza per le sedi. Quindi, nel 2012, è stato nominato direttore acquisti di 2ASDU, l'azienda creata in India per sviluppare i veicoli del segmento A dell'alleanza e, nel 2015, è entrato nell'alliance purchasing organization come alliance global director (AGD) responsabile di body & electrical parts.



