Dacia: Olivier Mony è il nuovo direttore finanziario

Dal primo ottobre 2023, Olivier Mony ha assunto la carica di direttore finanziario del brand Dacia, ed è entrato nel comitato di direzione del marchio guidato da Denis Le Vot, ceo di Dacia.

Mony, che riporta a Thierry Piéton, direttore finanziario del Gruppo Renault, ha raccolto il testimone da Duncan Minto, nel frattempo passato ad Alpine in qualità di direttore finanziario.

Nel percorso formativo di Mony, la laurea presso l'ESSEC Business School, prima di iniziare la carriera nel Gruppo Renault nell'anno 1993. Nel tempo ha ricoperto il ruolo di direttore controllo di gestione in qualità di responsabile di vari ambiti come R&S, acquisti, produzione e progetti veicoli, prima che, nel 2018, assumesse l'incarico di direttore finanziario della regione Eurasia del gruppo Renault.

E' entrato nella business unit Dacia sin dal principio, ovvero dal mese di gennaio 2021, in qualità di direttore controllo di gestione commercio.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA