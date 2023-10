Giulio Marc D'Alberton è il nuovo communication manager Dacia e Mobilize

Giulio Marc D'Alberton è il nuovo communication manager di Dacia e Mobilize: 48 anni, con un passato in Lexus, Toyota, Gruppo Psa e Stellantis, nella sua funzione riporterà direttamente a Carlo Leoni, direttore della comunicazione del Gruppo Renault Italia.

D'Alberton, dal gennaio 2021 responsabile per l'Italia della comunicazione di Peugeot, sia per il prodotto sia per lo sport e l'heritage, succede nel suo nuovo ruolo in Dacia a Luca Baglieri che rimane all'interno della multinazionale della losanga e assume la posizione di Ice&Hybrid passenger cars brand manager, all'interno della Direzione marketing di Renault Italia.

Laurea in Economia e Commercio e Master in analisi e gestione del settore auto, D'Alberton "ha maturato una significativa esperienza nel settore - recita la nota ufficiale - ricoprendo diversi ruoli in primarie multinazionali del comparto, come Toyota, Groupe Psa e Stellantis. Una carriera più che ventennale guidata dalla profonda passione per l'auto che lo ha portato a lavorare nel sales e nel marketing, nel business dell'usato e nella comunicazione (brand, prodotto e motorsport)".



