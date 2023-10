Ceo Torsten Müller-Ötvös lascia Rolls-Royce, va in pensione

Torsten Müller-Ötvös ceo di Rolls-Royce Motor Cars dal 2010, tanto da essere diventato l'amministratore delegato dell'azienda più longevo dei tempi moderni, si ritirerà a fine anno per andare in pensione. Gli succederà il primo dicembre 2023 Chris Brownridge, attualmente amministratore delegato di Bmw Uk. Brownridge - un vero esperto di vendite e marketing - è ceo di Bmw UK dal 2021 ed ha trascorso quasi 30 anni con il Bmw Group, dove ha iniziato a lavorare dopo la laurea nel 1995. Prima della sua attuale posizione di ceo Brownridge è stato membro del consiglio di amministrazione di Bmw Uk ricoprendo vari ruoli dal 2011, tra cui direttore delle vendite e marketing e direttore regionale Mini per Regno Unito e Irlanda.

“Dirigere Rolls-Royce per quasi 14 anni è stato il più grande privilegio e piacere della mia vita professionale - ha commentato Müller-Ötvös - e far crescere l’azienda e il suo personale ino alla posizione in cui si trova oggi, all’apice dell’industria automobilistica del lusso, è stata un’avventura straordinaria". "Sono orgoglioso - ha proseguito - del ruolo che io con il mio eccezionale team abbiamo svolto nel contribuire in modo significativo all’economia del Regno Unito e al riconoscimento globale della capacità della Gran Bretagna di produrre i migliori prodotti di lusso del mondo”. Sotto la guida di Müller-Ötvös Rolls-Royce è stata trasformata da produttore automobilistico di nicchia in un vero costruttore luxury. Le vendite annuali sono aumentate da circa 1.000 unità nel 2009 ad oltre 6.000 nel 2022.

Ed ancora più importanti sono state la crescita del prezzo medio (circa 250.000 euro nel 2010, ora 500.000) e la diminuzione dell'età del cliente medio che aveva 56 anni nel 2010 ed ora ne ha 43. “Rolls-Royce Motor Cars è il fiore all'occhiello della nostra organizzazione - ha commentato Oliver Zipse, amministratore delegato del Gruppo Bmw di cui fa parte la Casa di Goodwood - e l’eccezionale leadership di Torsten Müller-Ötvös, l’impegno costante, la visione chiara e la grande capacità di costruire un team forte e concentrato hanno contribuito a rendere Rolls-Royce il marchio di lusso di livello mondiale che è oggi".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA