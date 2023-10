Lutz Stiegler nuovo chief technology officer di Polestar

Polestar, il costruttore svedese di auto ad alte prestazioni che fa parte come Volvo del gruppo cinese Geely, ha annunciato la nomina di Lutz Stiegler quale nuovo chief technology officer (Cto) con effetto dal primo dicembre 2023.

Stiegler succede a Jörg Brandscheid, che lascerà la Polestar nel quarto trimestre per proseguire la sua carriera fuori da Polestar.

Nominato anche nuovo membro del management team dell'azienda Stiegler si unisce a Polestar provenendo da Volvo Cars, dove ha ricoperto numerosi ruoli, tra cui quello di responsabile dei sistemi di propulsione elettrica.

Nei suoi oltre 25 anni di esperienza nello sviluppo tecnologico delle auto Stiegler, prima di entrare in Volvo Cars, è stato vice president of powertrain development presso la tedesca IAV GmbH, vero colosso nell'engineering con oltre 25 sedi nel mondo e più di 7.600 dipendenti spaziando dall'ideazione alla produzione in serie. "Prestazioni e innovazione sono ingredienti chiave nelle auto Polestar - ha commentato Thomas Ingenlath, ceo di Polestar - e Lutz Stiegler guiderà lo sviluppo di queste caratteristiche con la sua eccellente esperienza nella tecnologia Bev e una profonda conoscenza dei propulsori elettrici".

