Vesna Di Tommaso amministratore delegato Castrol Europe

Cambia l'amministratore delegato di Castrol Europe, con Vesna Di Tommaso che subentrerà ad Omer Dormen, dopo che quest'ultimo aveva annunciato il suo pensionamento all'inizio del 2023.

Di Tommaso riferirà a Michelle Jou, amministratore delegato di Castrol, dal Regno Unito.

La sua nomina è coincidente con il lancio sul mercato europeo del piano di rinnovamento del marchio Castrol, che verrà concluso nel 2024, ed è relativo al packaging dei prodotti, ai programmi di partnership, alle diverse strutture aziendali, alle attività di marketing online e offline, ed alle attività di sponsorizzazione a livello globale.

Numerosi gli incarichi svolti da Vesta Di Tommaso negli ultimi 22 anni in Bp e Castrol. Dopo aver lavorato a Londra presso la divisione fuels Europe & South Africa di Bp ed aver accumulato esperienza anche nel settore delle forniture e della logistica collaborando con la divisione trading and shipping di bp a Singapore, recentemente ha ricoperto il ruolo di vicepresidente del settore supply, midstream e B2B Asia Pacific di bp, in Australia.

"Vesna porta con sé una grande esperienza e sarà in grado di guidare Castrol Europe in questa entusiasmante fase di crescita e cambiamento - ha dichiarato Jou - mentre puntiamo ad espandere il nostro core business all'interno del mondo della lubrificazione ed esploriamo nuove opportunità in settori all'avanguardia".



