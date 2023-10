Peter Allibon direttore vendite e rete dealer Mazda Europa

Peter Allibon, dal 2011 direttore vendite di Mazda UK, diventerà dal prossimo primo novembre il nuovo direttore vendite e rete di concessionari di Mazda Europa.

Nella sua nuova posizione Allibon sarà responsabile dei diversi aspetti della pianificazione delle vendite in 22 mercati - per una cifra complessiva di 160mila unità all'anno - e delle relazioni strategiche con le reti di concessionari europei.

Allibon è un veterano della Casa giapponese in quanto vi è entrato in Mazda Uk nel 2008 come direttore flotte e remarketing, passando poi al ruolo di direttore vendite nel 2011. La sua carriera era iniziata in Ford nel 1995 ricoprendo anche il ruolo di country brand manager di Mazda Credit UK all'interno di Ford Financial. Questo perché fra il 1995 e il 2015 la Casa giapponese, dopo una semplice partnership, aveva fatto parte della galassia dell'Ovale Blu.



