Patrice Lévy-Bencheton direttore performance prodotto Dacia

Dal 1° ottobre 2023, Patrice Lévy-Bencheton, nominato direttore performance prodotto Dacia, è entrato a far parte del comitato di direzione del brand, rispondendo a Denis Le Vot, ceo del marchio, e subentrando a Lionel Jaillet, passato al ruolo di direttore mondo della piattaforma CMF-A. Il percorso formativo di Patrice Lévy-Bencheton annovera la laurea presso la scuola di ingegneria ENSCP e l'IFP School (Institut Français du Pétrole), mentre la sua carriera lavorativa inizia alla direzione costi di produzione del gruppo Renault nel 1999. Nel 2016 diventa direttore prodotto gamma global access a livello mondiale per il gruppo Renault e, nel 2018, nell'ambito della direzione eurasia, viene promosso direttore prodotto, per poi divenire direttore programmi eurasia. In seguito, nel gennaio 2021, è stato nominato direttore performance prodotto per Duster e Bigster. Un ruolo che adesso si è evoluto in direttore performance prodotto Dacia.

"È con piacere e grande fiducia che do il benvenuto a Patrice Lévy-Bencheton come direttore performance prodotto Dacia - ha dichiarato Le Vot - le sue solide conoscenze e ricche esperienze a livello di prodotto e programmi sono di fondamentale importanza per lo sviluppo della strategia prodotto di Dacia nei prossimi anni".



