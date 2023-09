Bmw: Jochen Goller responsabile clienti, marchi e vendite

Nella stessa riunione del consiglio di sorveglianza di Bmw in cui è stato prolungato il contratto del ceo Oliver Zipse fino al 2026, Jochen Goller è stato nominato nuovo membro del consiglio di amministrazione per assumere dal prossimo primo novembre la responsabilità del settore clienti, marchi e vendite.

Goller, che fa parte del Gruppo Bmw dal 1999, succederà a Pieter Nota che ricopriva questa posizione dal 2018 e che - si legge nella nota dell'azienda - "ha svolto un ruolo chiave nell'accelerazione significativa delle vendite di modelli completamente elettrici negli ultimi anni e nella digitalizzazione sistematica l'interfaccia cliente, sviluppando l'organizzazione delle vendite internazionali verso un modello di vendita sostenibile e incentrato sul cliente".

Norbert Reithofer, presidente del consiglio di sorveglianza di Bmw AG, ha dichiarato: "Con Jochen Goller, nominiamo nel consiglio di amministrazione un responsabile delle vendite con esperienza internazionale. E soprattutto un comprovato esperto della Cina che conosce il nostro mercato più grande come nessun altro".

Goller ha trascorso più di dieci anni nel Regno Unito e in Cina in varie funzioni aziendali, anche cross-brand e dal 2018 gestisce con grande successo le attività nella regione cinese. Durante questo periodo, il Gruppo di Monaco è riuscito ad acquisire una quota di maggioranza nella joint venture locale Bmw Brilliance Automotive. In precedenza Goller è stato anche responsabile del marchio Mini.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA