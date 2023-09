Alexander Buckan nuovo responsabile di Bmw Motorrad Design

Dal primo gennaio 2024 Alexander Buckan succederà a Edgar Heinrich (che va in pensione) come nuovo capo di Bmw Motorrad Design, assumendo la responsabile per la progettazione di tutti i veicoli a due ruote del Gruppo Bmw e anche dell'equipaggiamento per pilota e passeggero, oltre che degli accessori.

Laureato alla Pforzheim University in transportation design, Buckan - dopo un periodo di 3 anni all'advanced design di Mercedes - ha iniziato nel 2003 la sua carriera presso Bmw Motorrad come progettista.

Da allora è stato responsabile di numerosi modelli tra cui la F 800 GS, la G 450 X, la R 1200 GS LC e la R 1200 GS Adeventure LC. Nell'aprile 2015, Buckan è stato promosso responsabile del design di Bmw Motorrad e in questa posizione ha lavorato con Edgar Heinrich alla Vision Next 100.

Anche gli scooter CE 04 e CE 02 sono frutto del lavoro di Buckan, così come la nuova R 1300 GS, che verrà mostrata in anteprima mondiale il 28 settembre 2023 a Berlino.



