Markus Wambach nuovo coo di Mhp, società Gruppo Porsche

Nell'ambito delle attività del Gruppo Porsche dal prossimo primo gennaio 2024 Markus Wambach assumerà il nuovo ruolo di chief operating officer della società di consulenza gestionale e informatica Mhp, controllata appunto dalla Casa di Zuffenhausen.

Con questa nomina il consiglio di amministrazione viene ampliato a tre persone (Wambach sarà responsabile, insieme al cofondatore, azionista e ceo Ralf Hofmann e al ufo Marc Zimmermann) segnando un'importante pietra miliare nella storia di Mhp.

In particolare Wambach - che lavora dal 2004 nella società di consulenza gestionale e informatica Mhp - sarà responsabile dell'attività operativa e quindi del portafoglio di consulenza.

Con questo nuovo assetto e la ristrutturazione delle aree chiave di consulenza, operazioni e fornitura globale, la consulenza gestionale e informatica punta a crescere più rapidamente, al fine di raggiungere gli ambiziosi obiettivi della 'Strategia 2030'.

"Abbiamo grandi progetti per Mhp. Come azienda e come parte integrante della Porsche, vogliamo dare il nostro contributo alla creazione di un futuro sostenibile - ha commentato Ralf Hofmann - Ecco perché abbiamo bisogno della nuova posizione di coo" assegnata appunto a Wambach.

