Jörg Homering dirigerà lo stabilimento Mercedes Ludwigsfelde

Dal prossimo primo novembre Jörg Homering, attualmente responsabile della strategia industriale di Mercedes‑Benz Vans, assumerà la direzione della produzione e dello stabilimento di Mercedes‑Benz Ludwigsfelde GmbH di Brandeburgo.

In questa posizione - dove succede a Markus Keicher, che si dedicherà ad altri compiti all'interno del gruppo - Homering porterà avanti l'ulteriore sviluppo del sito e, tra le altre cose, garantirà un graduale aumento della produzione di eSprinter, che inizierà nel secondo trimestre del 2024. "Con Jörg Homering abbiamo trovato un collega di grande esperienza per la gestione del nostro stabilimento di Ludwigsfelde - ha commentato Francesco Ciancia, responsabile delle operazioni globali di Mercedes-Benz Vans - e con la sua vasta conoscenza dell'ambiente di produzione e la sua vasta esperienza nella logistica e nella qualità, continuerà a gestire e sviluppare lo stabilimento con successo".

Homering ha iniziato la sua carriera nel 1998 presso l'allora Daimler‑Benz AG nello stabilimento di Berlino-Marienfelde. Dopo aver ricoperto incarichi nelle risorse umane presso la sede a Stoccarda, si è trasferito alla Mitsubishi Fuso in Giappone, dove è stato l'ultimo responsabile della gestione della qualità.

Nel novembre 2015 ha assunto la direzione della funzione logistica globale Supply presso Mercedes-Benz Van e dal 2020 ha lavorato come responsabile della gestione della qualità presso Mercedes-Benz Vans. Nel 2023 ha assunto la posizione di responsabile della strategia industriale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA