A Timo Resch la direzione di Porsche Cars North America

Appena uscito da Bmw M dove era vicepresidente clienti, marchio e vendite, Timo Resch assumerà la direzione di Porsche Cars North America in sostituzione di Kjell Gruner che ha lasciato l'azienda di sua volontà all'inizio di luglio. Per Resch il passaggio a Porsche Cars North America rappresenta un ritorno alle origini in quanto ha iniziato la sua carriera a Zuffenhausen nel 1995 come tirocinante presso la Porsche.

Dopo aver ricoperto diversi ruoli presso Porsche AG e Porsche Cars North America, dal 2007 al 2009 Resch ha guidato l'unità pianificazione prodotto e ricerche di mercato per la filiale nordamericana.

Successivamente Resch ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali presso Audi AG e Bmw, dove è stato, tra gli altri, responsabile delle vendite e del marketing globali presso Bmw Motorrad.

"Siamo lieti di essere riusciti a riconquistare Timo Resch - afferma Detlev von Platen, membro del comitato esecutivo per le vendite e il marketing di Porsche AG - che è un esperto di vendite e marketing, per fargli guidare di uno dei nostri mercati più importanti" "Conosce già molto bene Porsche e il mercato statunitense.

Con l'esperienza che porta con sé dai suoi precedenti incarichi, rafforzerà ulteriormente la presenza del marchio Porsche in Nord America e fornirà un importante slancio per lo sviluppo futuro".

Fino all'arrivo di Timo Resch nel novembre 2023 la gestione operativa di Porsche Cars North America è affidata a interimi al vicepresidente esecutivo e direttore finanziario Thierry Kartochian e il vicepresidente esecutivo e direttore operativo Joe Lawrence.



