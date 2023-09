A Sylvia Neubauer clienti, marchio e vendite di Bmw M GmbH

Dal prossimo primo ottobre Sylvia Neubauer diventerà la nuova vice presidente della Bmw M GmbH con responsabilità dei clienti, del marchio e delle vendite, in sostituzione di Timo Resch che lascia l'azienda per sua decisione.

"Con il suo eccellente impegno negli ultimi due anni Timo Resch ha dato un contributo significativo al rafforzamento delle nostre attività di vendita e marketing - ha commentato Franciscus van Meel, ceo di Bmw M GmbH - e quindi al successo della nostra azienda". Lo ringraziamo per il suo eccellente lavoro e gli auguriamo ogni successo per i suoi compiti futuri", Appassionata di auto ad alte prestazioni la Neubauer proviene dal Gruppo Bmw dove era dal 2021 responsabile della strategia del portafoglio marchi, nonché delle ricerche di mercato e dell'analisi competitiva per tutti i marchi. Dal 2019 è stata in Bmw vice president customer interaction e in precedenza vice president customer experience, data & analytics. La Neubauer è entrata nel Gruppo di Monaco nel 2015 come vice president customer lifecycle managment. In passato ha ricoperto posizioni di vertice e di responsabilità in Caremondo GmbH, in ProSiebenSat.1, E-Plus Mobilfunk e in Lufthansa dove ha iniziato il suo percorso professionale nel 1999.

