Alexander Buckan nuovo responsabile design Bmw Motorrad

Alexander Buckan prenderà il posto di Edgar Heinrich come nuovo responsabile del design di Bmw Motorrad da gennaio 2024. Buckan sarà responsabile della progettazione di tutti i veicoli a due ruote del Bmw Group e sostituirà Heinrich, che è stato capo del design di Bmw Motorrad dal 2012.

"Alexander ha già contribuito molto al nostro design motociclistico come manager del team di progettazione - ha dichiarato Markus Schramm, responsabile di Bmw Motorrad - rendendo così la sua scelta ideale per guidare e dare nuovo impulso a il design Bmw Motorrad".

Buckan ha iniziato la sua carriera in Bmw Motorrad nel 2003.

Da allora, è stato responsabile di una varietà di modelli diversi, tra cui la BmwF 800 Gs, G 450 X, R 1200 Gs Lc e BMW R 1200 Gs Adventure Lc.

Nell'aprile 2015, Buckan è stato promosso a capo di Bmw Motorrad Vehicle Design. Come design manager, ha lavorato con Edgar Heinrich sulla progettazione della Bmw Motorrad Vision Next 100. Il design degli e-scooter Bmw Ce 04 e CE 02 sono stati concepiti sotto la sua guida, così come il design della nuova R 1300 Gs che celebrerà la sua prima mondiale il 28 settembre 2023 al Bmw Motorrad Welt di Berlino.



