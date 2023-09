A Isabel Richter la comunicazione sulla sostenibilità di Bmw

Isabel Richter è la nuova responsabile delle comunicazioni sulla sostenibilità del Gruppo Bmw e in questa posizione riferisce ad Alexander Bilgeri, vicepresidente comunicazione risorse umane, produzione, acquisti e sostenibilità del Gruppo. La Richter, si legge nella nota, avrà la responsabilità per lo sviluppo, il coordinamento e l'implementazione dei messaggi di comunicazione sullo strategico tema della sostenibilità. Laureata in comunicazione e media presso l'Università di Lipsia, la Richter proviene da Microsoft Germania, dove è stata responsabile della strategia economica e aziendale, e quindi della trasformazione digitale e intelligenza artificiale, della sicurezza informatica oltre che dell'appartenenza aziendale e della sostenibilità.

In Microsoft ha inoltre diretto la comunicazione presso la sede di Berlino, dove ha gestito il dialogo sulla politica digitale con la stampa, i politici e gli opinion maker avviando gli affari pubblici digitali. Prima dell'esperienza in Microsoft, la Richter è stata responsabile della divisione ambiente e sostenibilità presso l'associazione digitale Bitkom a Berlino. Ha iniziato la sua carriera nelle comunicazioni aziendali presso Ibm a Londra, prima di lavorare per diversi anni presso l'agenzia di comunicazione Waggener Edstrom.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA