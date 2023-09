Massimo Menci nuovo presidente sezione rimorchi dell'Anfia

Massimo Menci, direttore generale della Menci & C - azienda leader nella produzione di semirimorchi e cisterne per trasporto mangimi - è stato nominato presidente per il quadriennio 2023-2027 della sezione rimorchi dell'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (Anfia).

La nomina è stata comunicata durante l'assemblea della sezione rimorchi svoltasi lo scorso 12 settembre. Nell'occasione Anfia e le aziende associate hanno manifestato riconoscenza al presidente uscente Andrea Zambon Bertoja per il lavoro svolto in questi anni al servizio degli interessi della categoria. Nato a Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo, Menci ha maturato un percorso di crescente responsabilità all'interno dell'azienda di famiglia (90 milioni di fatturato, 300 addetti) fino a diventarne direttore generale. Fra il 2013 e il 2018 è stato direttore generale di Zorzi 2.0, altra azienda del settore che assieme ad Alkom fa parte del Gruppo Menci. "Ringrazio gli associati per la fiducia accordatami e accolgo con piacere questa nomina - ha affermato Menci - Forte della coesione e dell'apertura al confronto tra le imprese della sezione, accomunate dagli stessi obiettivi, intraprendo questo mandato garantendo il massimo impegno nel rafforzare la voce del settore, affinché possa dare il suo contributo per accrescere la sostenibilità del trasporto merci proseguendo la collaborazione con le istituzioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA