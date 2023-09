Aseel Al Hamad entra nella giuria Wwcoty per Arabia Saudita

Il lungo elenco delle giurate del Women's World Car of the Year (Wwcoty) si arricchisce dell'autorevole giornalista ed esperta pilota Aseel Al Hamad in rappresentanza dell'Arabia Saudita.

Sostenitrice degli sport motoristici - e attuale membro presso la FIA Women in Motorsports Commission e prima donna nel consiglio della Saudi Automobile & Motorcycle Federation (SAMF) - Aseel Al Hamad ha imparato a guidare da sola a Dubai, anni prima che alle donne fosse permesso guidare in Arabia Saudita.

Ha iniziato a correre localmente nel 2000 e nel giugno 2018, Aseel ha completato con Renault un giro vincente al Paul Ricard di Le Casetellet in Francia. Più recentemente, Aseel ha co-fondato Steer, compagnia di viaggi specializzata in tour automobilistici di supercar che esplorano la bellezza dell'Arabia Saudita.

"Sono incredibilmente orgogliosa del mio nuovo ruolo a sostegno del Women's World Car of the Year - ha commentato - poiché è allineato con la nostra missione di rafforzare l'emancipazione femminile nel settore automobilistico e degli sport motoristici.

Aseel è anche la prima donna dell'Arabia Saudita ad avere importato e posseduto una Ferrari dal 2012, anni prima che alle donne fosse permesso guidare in Arabia Saudita.



