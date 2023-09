Iveco, Tanganelli nuovo cfo dal primo dicembre

Anna Tanganelli assumerà il ruolo di chief financial officer (cfo) a partire dal primo dicembre.

Succedendo a Francesco Tanzi che ha ricoperto il ruolo di cfo durante il riuscito spin-off di Iveco Group e il suo primo anno e mezzo come società indipendente. Anna Tanganelli sarà membro del senior leadership team e riporterà direttamente al ceo di Iveco Group, Gerrit Marx.

Anna Tanganelli arriva a Iveco Group con una vasta esperienza in finanza aziendale, compresi molti anni nel settore automobilistico, e un solido background internazionale. Ha iniziato la sua carriera presso Ubs, nella Divisione Investment Banking, per poi passare a Fiat Chrysler Automobiles (Fca), dove ha ricoperto diversi ruoli principalmente in area Business Development e Mergers & Acquisitions. Ha maturato una significativa esperienza lavorando per il team Emea di Fca, Fiat Powertrain, il Team Nafta e, infine, per Magneti Marelli, allora divisione componenti di Fca. Nel 2019 è stata nominata cfo e Head of M&A del Segmento Magneti Marelli e cfo per la regione Emea all'interno del più ampio Marelli Group. Nel 2021 ha assunto il ruolo di cfo e head of M&A presso Iren.

"Sono entusiasta di dare il benvenuto ad Anna nella nostra azienda. Dopo il solido percorso che abbiamo tracciato durante i nostri primi 18 mesi come Iveco Group, Anna ha quello che serve per dare ulteriore energia e accelerare la nostra trasformazione in uno dei più innovativi costruttori di veicoli commerciali del settore. Sono certo che fornirà un prezioso valore aggiunto alla guida delle attività finanziarie del Gruppo e supervisionando il raggiungimento degli obiettivi nel nostro Strategic Business Plan, mentre continuiamo a guidare la transizione della mobilità per progredire verso una società più sostenibile. Sono impaziente di iniziare questo nuovo capitolo con Anna all'interno del nostro team manageriale" commenta Gerrit Marx.





