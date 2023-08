Monica Secondino nuova giurata Women's World Car of the Year

Monica Secondino è entrata a far parte della giuria del Women's World Car of the Year, l'unico premio automobilistici al mondo attribuito esclusivamente da giornaliste specializzate.

È stata creato nel 2009 dalla neozelandese Sandy Myhre che è attualmente presidente onorario mentre Marta García ricopre il ruolo di presidente esecutivo.

Con questo ingresso il Wwcoty conta ora 72 giurate, tutte giornaliste specializzate nell'automotive, che provengono da 49 Paesi dei cinque continenti.

La Secondino è diventata giornalista free lance nel 2017 e nello stesso anno ha fondato il sito Donneinauto.it, che propone test drive, eventi e interviste in chiave femminile. Oggi scrive anche per Il Fatto Quotidiano, per il magazine Auto e per il sito Motor 1 Italia. Laureata all'università commerciale Luigi Bocconi a Milano, Monica Secondino è esperta di strumenti finanziari e lavora da 29 anni nel mondo dell'alta finanza dove si occupa della gestione di patrimoni sui mercati internazionali. Attualmente è opinionista e scrive di temi economici legati al settore automobilistico, si occupa di test drive e di interviste.

"Il mio intento è che la prospettiva femminile continui a emergere nel settore - ha commentato la Secondino - e che anche altre donne possano dare libero sfogo alla loro passione per le auto".

"Voglio contribuire a sfatare i luoghi comuni su donne e motori per trasmettere l'enorme forza e potenza delle donne che si sono messe al volante della propria vita. Il timing e la capacità di selezione che ho appreso sui mercati finanziari, uniti alla potenza e controllo della mia auto sportiva sono gli ingredienti che porterò come giurata".



