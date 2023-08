Ben Payne nuovo vicepresidente per il design di Lotus Group

Ben Payne nuovo vicepresidente design di Lotus Group Prende il posto di Peter Horbury, scomparso a giugno Ben Payne è il nuovo vicepresidente di Lotus Group con responsabilità per il design.

Nel suo nuovo ruolo - che in precedenza era di Peter Horbury, scomparso nello scorso giugno - Payne supervisionerà tutto il design del marchio Lotus, lavorando a stretto contatto con il top management del Gruppo e collaborando con il team commerciale per portare avanti la crescita della marca.

Entrato in Lotus nel 2022 Payne vanta una vasta conoscenza del design automobilistico e dei modelli sportivi, avendo ricoperto importanti ruoli in Aston Martin e Bugatti, oltre a diverse esperienze nello studio britannico di consulenze nel design Makkina. Nel 20218 è entrato in Geely Design Uk (centro stile britannico dell'azienda cinese che controlla Lotus) e nel 2020 ne è diventato il responsabile.

Di recente Payne ha guidato il team responsabile dello sviluppo del design dell'hyper-suv Eletre, il primo modello dell'azienda diverso rispetto alle tradizionali auto sportive, segnando una pietra miliare per l'azienda nel suo viaggio per diventare un marchio ad alte prestazioni globale entro il 2028.

"Avendo lavorato a stretto contatto con Peter Horbury negli ultimi cinque anni - ha commentato Payne - è un onore assumere questo nuovo ruolo e sono entusiasta di elevare ulteriormente il marchio a livello globale".

