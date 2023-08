Lisa Brankin diventa amministratore delegato di Ford Uk

Ford Uk, la società che gestisce tutte le operazioni dell'Ovale Blu nel Regno Unito ha affidato la posizione aggiuntiva di amministratore delegato a Lisa Brankin che ne è già presidente. Questa nomina, si legge nella nota, fa seguito alla promozione di Tim Slatter, precedente ad, a un ruolo globale con sede operativa negli Stati Uniti. La Brankin- si specifica - continuerà anche a dirigere la società di vendita e assistenza Ford of Britain & Ireland con base al Dunton Campus di Ford.

"Non vedo l'ora di perseguire negli sforzi straordinari di Tim Slatter sviluppando e promuovendo il talento e l'impronta industriale di Ford nel Regno Unito per attrarre ulteriori investimenti - ha affermato Lisa Brankin - e dare slancio di crescita dietro il futuro completamente elettrico per l'azienda, i suoi dipendenti e concessionari".

Entrata in Ford nel 1990 come tirocinante nel suo post-laurea, la Brankin ha ricoperto diverse posizioni di direttore nel Regno Unito, tra cui la guida delle aree veicoli passeggeri, vendite e marketing.



