Andy Haslam presidente regionale Aston Martin Grande Cina

Andy Haslam, già head of project management di Aston Martin, diventerà il nuovo presidente regionale della Casa di Gaydon per l'area Grande Cina. Inoltre per implementare le attività in quei mercati, Amedeo Felisa ceo di Aston Martin, ha chiamato in azienda, come ad della Aston Martin Greater China, l'esperto del settore del lusso e del mercato cinese Bernd Pichler già amministratore delegato di Bentley Motors nella Cina continentale, Hong Kong e Macao.

Haslam - che assumerà le responsabilità che erano di Freda Wang, che sta lasciando l'Aston Martin per perseguire altre opportunità - ha più di 18 anni di esperienza nello sviluppo dei prodotti e nelle funzioni commerciali dell'azienda. Prima di essere head of project management è stato responsabile delle vendite globali e delle operazioni relative ai ricambi e ha trascorso più di cinque anni come direttore della linea Dbx.

Pichler entra in Aston Martin dalla sua precedente posizione di amministratore delegato di Bentley Motors per Cina continentale, Hong Kong e Macao. In quella funzione ha supervisionato tutte le operazioni e le vendite locali nella seconda regione più grande per l'azienda del Gruppo Volkswagen.

Avendo vissuto e lavorato in Asia dal 2005, Bernd ha più di due decenni di esperienza di leadership e una comprovata esperienza nella guida della crescita commerciale in Cina anche nel segmento del lusso.

