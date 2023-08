Jiao Jian nuovo presidente di Pirelli

Pirelli ha un nuovo cda con una composizione che ricalca la governance 'riaggiustata' dal nuovo governo tramite l'esercizio del golden power in occasione dell'entrata in vigore del nuovo patto parasociale fra l'azionista cinese Sinochem e l'italiana Camfin. Come previsto l'assemblea, dopo quella del 29 giugno sul bilancio, ha nominato il nuovo board di 15 componenti che resterà in carica per tre anni fino al 2025.

All'appuntamento ha partecipato l'84,16% del capitale votante e ha scelto la lista di maggioranza, presentata da Marco Polo anche per conto di Camfin, l'83,84% del capitale presente nominando presidente Jiao Jian, uno degli 8 rappresentanti cinesi. A loro si affiancano i 4 nomi espressi da Camfin. Si tratta in prima battuta di Marco Tronchetti Provera e Andrea Casaluci, che saranno designati rispettivamente vicepresidente esecutivo e amministratore delegato nella prima riunione del nuovo board giovedì 3 agosto chiamata più in generale anche a deliberare sulla governance. Ci sono poi l'avvocato Michele Carpinelli e dell'ex numero uno di Gucci, Domenico De Sole.

In consiglio entrano inoltre i 3 candidati della lista di minoranza presentata dai fondi riuniti in Assogestioni e votata dal 16,05% del capitale presente: Roberto Diacetti, Paola Boromei e Giovanni Lo Storto. Gli altri nomi indicati da Sinochem ed eletti dall'assemblea sono invece Chen Aihua, Zhang Haitao, Chen Qian, Alberto Bradanini, Fan Xiaohua, Marisa Pappalardo e Tang Grace.

L'assemblea si è inoltre espressa a favore della politica sulla remunerazione 2023 (83,14%), dei compensi 2022 (83,91%) e del piano di incentivazione monetario 2023-2025 (84,68%) mentre la polizza sulla responsabilità degli amministratori ha ricevuto il sostegno del 99,61% del capitale.

Al deputy-ceo Giorgio Luca Bruno, che lascia Pirelli, sarà erogato un trattamento di fine mandato pari a circa 2,3 volte il compenso fisso annuo lordo per la carica (1,1 milioni), oltre ai compensi maturati fino alla data di cessazione dalla carica.

Inoltre a fronte di un patto di non concorrenza biennale riceverà un corrispettivo, per ciascun anno di durata del vincolo, pari al 60% del compenso fisso annuo lordo.

