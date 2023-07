Musso (Anfia) confermato presidente Comitato Tecnico Oica

Alberto Musso, responsabile Area Tecnica e Affari regolamentari dell'Anfia, è stato confermato presidente del comitato tecnico che coordina le attività di tipo tecnico-regolamentare delle associazioni dei produttori di autoveicoli affiliate all'Oica (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers) per il biennio 2023-2025. L'Oica è un organismo internazionale che comprende 36 associazioni provenienti da tutti i continenti e contribuisce attivamente ai lavori del World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations dell'Unece (United Nations Economic Commission for Europe), rappresentando in quella sede, in modo unitario, la voce dei costruttori automotive. .

"L'industria automotive a livello worldwide sta affrontando un delicato passaggio generazionale. Le spinte in atto verso sistemi di propulsione più efficienti, tecnologie di sicurezza attiva sempre più sofisticate, automazione della guida e altre innovazioni dirompenti stanno modificando radicalmente il futuro della mobilità e dei trasporti. In questo tempo sfidante di trasformazione, l'impegno del Comitato tecnico Oica è sempre più rivolto alla ricerca dell'armonizzazione delle regole tecniche a beneficio della sicurezza sulle strade, dell'ambiente e dei cittadini in ogni parte del mondo" afferma Musso.



