Peugeot Italia: Ciro Papa nuovo responsabile marketing

Ciro Papa è il nuovo responsabile marketing della filiale italiana di Peugeot e riporterà al managing director, Thierry Lonziano.

Succede a Giovanni Falcone, nominato nuovo managing director di Citroën Italia, in un momento in cui il brand del leone si appresta a lanciare nuovi prodotti e servizi.

Nato a Napoli, Papa si è laureato in Ingegneria Aeronautica col massimo dei voti, ed ha iniziato la sua carriera in Fiat Auto nel 2000, passando da Napoli a Torino, prima di tornare al centro Italia, precisamente a Roma, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità: dalla produzione, al marketing, fino alle vendite. Da fine 2005, è entrato a far parte di GM Italia ricoprendo un incarico nello sviluppo delle reti di vendita e nella pianificazione commerciale.

Successivamente, si è occupato di distribuzione e logistica, diventando brand manager di diverse linee di prodotto e, tornato alle vendite, è stato nominato direttore marketing Opel ad inizio 2021, quando è nata Stellantis.

Quindi, da novembre 2022 è stato di l'eMobility manager di Stellantis.



