Philippe Krief è il nuovo Ceo Alpine

Dal 20 luglio 2023 Philippe Krief è il nuovo Ceo di Alpine; membro del comitato di direzione del gruppo Renault, riporta a Luca de Meo, Ceo del gruppo Renault, e continua a ricoprire anche l'incarico di direttore ingegneria e performance prodotto del brand, in attesa di una nuova nomina in questo ruolo.

Krief, laureato all'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées, ha importanti esperienze lavorative alle spalle.

Infatti, nel suo curriculum figurano nomi quali Michelin, Fiat, ma anche Ferrari e Maserati, dove, rispettivamente, ha svolto il ruolo di direttore del dipartimento veicoli, e direttore tecnico Alfa Romeo.

Nella sua carriera ha avuto una seconda esperienza in Ferrari, dove, nel giugno 2016, assunse il ruolo di direttore del reparto di ingegneria.

In seguito, nel mese di febbraio 2023, fu nominato direttore ingegneria e performance prodotto di Alpine.

Suddette a Laurent Rossi, che si dedicherà ai progetti speciali connessi alla trasformazione del gruppo.

"Vorrei ringraziare Laurent per l'incrollabile impegno in questi due anni a capo di Alpine - ha dichiarato Luca de Meo, Ceo del gruppo Renault - Philippe associa una lunga esperienza nel settore a grandi conoscenze tecniche e doti di leadership fondamentali per il successo del nostro progetto, in particolare con il lancio dei nuovi veicoli della Marca a partire dall'anno prossimo".



