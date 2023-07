Adrian Mardell confermato amministratore delegato di JLR

Adrian Mardell che era stato nominato amministratore delegato ad interim di Jaguar Land Rover nel novembre 2022 - dopo l'uscita dall'azienda di Thierry Bolloré - è stato confermato nella sua posizione e proseguirà nella guida dei marchi che compongono il nuovo assetto di JLR.

Entrato 33 anni fa in azienda come assistente del direttore finanziario, Mardell (62 anni) ha ricoperto cariche di crescente importanza fino a diventare chief financial officer nel 2019. Contestualmente JLR ha confermato la nomina come nuovo cfo Richard Molyneux che proviene da McLaren Automative e che a seguito del passaggio di Mardell a guida temporanea di JLR era diventato chief financial officer ad interim.

"Mi congratulo con Adrian Mardell e Richard Molyneux - ha detto Natarajan Chandrasekaran, presidente di Tata Sons, Tata Motors e JLR - per le rispettive nomine ad amministratore delegato e direttore finanziario. Formano un team eccezionale con una forte esperienza automobilistica e di leadership. Non vedo l'ora di lavorare ulteriormente con loro, portando la trasformazione al lusso moderno di JLR che è ben avviata".





