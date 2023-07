Stefano Nizzola nuovo marketing coordinator di Kawasaki

Kawasaki Italia ha annunciato che, a partire dal 17 luglio, Stefano Nizzola è entrato nell'organico aziendale come nuovo marketing coordinator.

Milanese, 33 anni, laureato in comunicazione, media e pubblicità all'Università IULM di Milano e con un master in Marketing e Comunicazione d'Impresa, Nizzola ha una solida esperienza nel settore. Prima di approdare in Kawasaki, Nizzola ha lavorato per diversi brand importanti, da Deus Ex Machina a Swm Motorcycles, passando per Volvo Car Italia ed infine Triumph Motorcycles Italia dove, dal 2018, è stato responsabile product e retail marketing. Questo acquisto si inserisce all'interno di una rinnovata attenzione della filiale italiana verso marketing e comunicazione, potenziando il team. "Sono entusiasta - ha commentato Nizzola - di poter iniziare questa avventura in un'azienda importante e proiettata al futuro come Kawasaki, un brand che traccia nuove strade rimanendo fedele a sé stesso".

