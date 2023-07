Stoffels è cfo Cariad, Anika Stappenbeck HR Vw AG Components

Un vero carosello di poltrone quello annunciato dal Gruppo Volkswagen, con André Stoffels che diventa chief financial officer di Cariad SE; con Anika Stappenbeck che ricoprirà la posizione di responsabile delle risorse umane di Volkswagen Group Components; con Andreas Lehe (di cui ANSA ha già riferito) che diventa direttore di produzione di Bentley Motors Ltd; con Stefan Weckbach nominato head of group strategy, group product strategy e general secretariat di Volkswagen AG.

Infine con Simon Bracco che diventa head of group quality di Volkswagen AG.

Queste nomine rientrano nella riorganizzazione del Gruppo Volkswagen che è uno degli obiettivi di Oliver Blume, rafforzando i marchi con veicoli attraenti, con la qualità e con il design. Per perseguire con coerenza questo obiettivo, il Gruppo sta dunque continuando a rafforzare i marchi in termini di personale.

"Continueremo ad espandere la competitività del nostro Gruppo e ad accelerare la trasformazione - ha commentato Gunnar Kilian, membro del consiglio di amministrazione di Volkswagen AG con responsabilità per risorse umane e divisione truck & bus - Ora stiamo anche impostando la rotta per questo in termini di personale. I colleghi nominati continueranno a rafforzare i marchi e le aziende con orientamento al cliente, imprenditorialità e spirito di squadra. La loro esperienza e il loro eccellente know-how saranno sia il loro strumento che la loro bussola".



