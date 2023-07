Nuove nomine nell'organizzazione del Gruppo Koelliker

Nuove nomine nell'organizzazione di Koelliker, alla luce della nascita di Redrive, il market place fisico e digitale per la gestione integrata a 360° dell'usato.

Giuseppe Lovascio assume il nuovo incarico di chief sales officer del Gruppo Koelliker, guidando l'intera direzione sales per tutti i brand e canali di vendita, riportando direttamente al Ceo & executive vice president Marco Saltalamacchia.

Gustavo de Cicco è stato invece nominato business unit Koelliker Redrive director, con il compito di guidare questo nuovo business strategico e pilotare l'ingresso del gruppo nel mondo dell'usato. Nelle sue nuove funzioni, de Cicco riporterà direttamente a Saltalamacchia.

Aurora Maraffa ha poi assunto il ruolo di fleet manager, raccogliendo l'eredità di de Cicco e per guidare tutti gli aspetti legati alle relazioni commerciali con la clientela fleet per tutti i brand del Gruppo. Riporterà a Giuseppe Lovascio.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA