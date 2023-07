Citroën Italia: Giovanni Falcone nuovo managing director

Giovanni Falcone è il nuovo managing director di Citroën in Italia e si inserisce nell'organizzazione di Stellantis Italy, di cui il country manager Santo Ficili è il responsabile.

Subentra a Marco Antonini che, dopo avere guidato la crescita del brand in Italia negli ultimi cinque anni, è stato chiamato a livello europeo a svolgere, per il settore dei veicoli commerciali di Stellantis, l'area operations manager per la Francia, l'Olanda e gli importatori dell'area del Nord Europa Quarantaquattrenne, laureato in Economia all'università degli studi di Milano-Bicocca, Falcone è originario di Arona, ed ha iniziato la sua carriera nel gruppo PSA nel 2007. Nel marketing Peugeot ha ricoperto diversi ruoli con crescenti responsabilità, passando da product manager, nel periodo iniziale, a Direttore marketing, Una crescita intervallata da esperienze nelle sales, prima come zone manager, e poi come Direttore regionale vetture e veicoli commerciali per il mercato del centro sud Italia, dove ha avuto modo di conoscere bene, e da vicino, molti degli imprenditori che compongono ancora parte della rete commerciale Stellantis, e capire quali fossero le priorità del business a 360 gradi.

"Sento l'orgoglio di rappresentare un brand che, dal 1919, crea automobili, tecnologie e soluzioni di mobilità per rispondere alle evoluzioni della società - ha dichiarato - ed anche la responsabilità di un brand che si contraddistingue per audacia e innovazione". .



