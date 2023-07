Andreas Lehe nuovo responsabile produzione di Bentley Motors

A partire dal prossimo primo settembre Andreas Lehe diventerà il nuovo membro del consiglio di amministrazione di Bentley Motors con responsabilità per la produzione. Nella nuova posizione Lehe succede a Peter Bosch che è passato a Cariad a giugno come ceo e riporterà direttamente ad Adrian Hallmark, presidente e ceo di Bentley Motors.

Lehe proviene da Audi AG, dove ha recentemente ricoperto il ruolo di responsabile della pianificazione strategica, dello sviluppo della strategia di produzione, della digitalizzazione della produzione e della logistica, nonché della rete di produzione globale associata.

In precedenza ha anche ricoperto diversi ruoli senior in Audi Mexico ed è ben noto per aver realizzato una delle start-up di maggior successo di un moderno reparto di verniciatura nel Gruppo Volkswagen.

Lavorando a stretto contatto con l'intera comunità di produzione di Bentley, Lehe proseguirà nell'impegno per creare la Dream Factory di Bentley e realizzare uno stabilimento di produzione leader a livello mondiale, digital first e a basso impatto ambientale.

