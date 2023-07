Pierre-Martin Bos direttore Europa Kia Purpose Built Vehicle

In previsione dell'introduzione dei Kia Purpose Built Vehicles (Pbv) in Europa, la Casa coreana ha chiamato Pierre-Martin Bos, che era head of Lcv & B2B Pc+Lcv dell'area Medio Oriente e Africa di Stellantis, a dirigere questo nuovo settore.

Il nuovo direttore Pbv di Kia Euope lavorerà nella posizione appena creata presso la sede regionale di Francoforte assumendo in qualità di senior executive la direzione del team dedicato alla preparazione del mercato europeo quando dopo il 2025 saranno disponibili questi veicoli commerciali - denominati Purpose Built Vehicles - che permetteranno agli utenti business una modalità di trasporto merci e passeggeri sostenibile e completamente connessa.

Bos vanta più di vent'anni di competenza ed esperienza nel settore automobilistico, avendo ricoperto dopo un periodo iniziale in Case New Holland diverse posizioni internazionali in Stellantis e nei suoi marchi precedenti Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional e Fca.

"Sono entusiasta di preparare il mercato europeo per questo segmento rivoluzionario - ha commentato Bos - Kia ha già dimostrato con i veicoli elettrici come possono assumere un ruolo guida in breve tempo con una tecnologia superiore. Sono impressionato dal modo in cui il marchio sta coinvolgendo i suoi clienti in ogni fase del percorso e raggiungendo i massimi livelli di soddisfazione nel suo viaggio per diventare un fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile. Questa è la forza trainante per me per preparare il mercato per i Pbv in Europa costruendo una solida rete di partner".