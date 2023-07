Giovanni Palazzo nuovo responsabile ricariche energia Vw AG

L'italiano Giovanni Palazzo, che fino al 2011 ha lavorato in Mercedes Benz Italia ricoprendo la posizione di manager Smart electric drive e-mobility Italy, è stato nominato senior vice president del Gruppo Volkswagen con responsabilità per il business globale delle ricariche e dell'energia oltre che ceo e responsabile vendite della controllata Elli.

Come illustrato a investitori e analisti in occasione del Capital Markets Day, il focus del Gruppo Volkswagen sarà concentrato sull'espansione della rete di ricarica rapida e sull'ulteriore sviluppo della piattaforma energetica del Gruppo.

In questo ambito Elli ed Electrify America intensificheranno la collaborazione e lanceranno nuovi modelli di business a livello internazionale e saranno inoltre rafforzate la cooperazione con le marche del Gruppo Volkswagen e la stretta collaborazione con i clienti privati e le flotte.

"Il Gruppo Volkswagen - ha dichiarato Palazzo - può avvalersi della competenza dei propri brand nel settore rricarica ed energia e in particolare Electrify America, che è la più ampia rete di ricarica degli Stati Uniti lavorerà con Elli che è già il principale fornitore di servizi di mobilità in Europa".

Al suo arrivo negli Stati Uniti dopo una esperienza di sette anni in Germania alla Volkswagen AG dal 2018 Palazzo ha ricoperto il ruolo di ceo di Electrify America (ora assegnato a Robert Barrosa) e dal mese di luglio è tornato nel Gruppo Volkswagen con la doppia nomina negli ambiti di ricariche & energia e di Elli.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA