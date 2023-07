Matteo Gentile a capo del design di Touring Superleggera

Touring Superleggera ha scelto Matteo Gentile per la carica di head of design. La casa di design ha all'attivo numerosi progetti premiati come la Maserati 3500GT, l'Aston Martin DB5 o l'Alfa Romeo Disco Volante, che hanno contribuito a renderla una delle realtà votate al design automobilistico più quotate.

Come designer, Matteo Gentile ha già maturato esperienza e riconoscimenti nel settore e la sua guida del team di progettazione fa puntare il timone a Touring Superleggera verso una maggiore attenzione alla creazione di design esteticamente accattivanti e all'avanguardia.

"Sono lieto di avere Matteo Gentile a bordo - ha commentato Markus Tellenbach, Ceo di Touring Superleggera - perché è uno straordinario designer. Sotto la sua guida, il Touring-Design-Team creerà eccezionali e innovativi progetti, che rifletteranno la dedizione dell'azienda a spingersi oltre i confini del design automobilistico e continuare l'eredità dell'eccellenza".