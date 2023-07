A Mayra González sviluppo marketing sales Nissan area Amieo

Mayra González è stata nominata divisional vice president marketing & sales transformation di Nissan per l'area Amieo che comprende Africa, Middle-East, India, Europa e Oceania. Nella nuova posizione la González rientra da Yokohama in Giappone (dove era dal 2019 divisional general manager global sales) per operare dall'headquarter dell'azienda a Parigi.

La carriera della González si è svolta tutta nell'ambito dell'Alleanza in quanto è entrata nel 2001 nella filiale messicana di Renault financial services come national sales manager. Nel 2007 è passata alla Nissan Mexicana SA con l'analoga posizione di national sales manager.

Un primo importante traguardo nella carriera della González è arrivata nel 2009 con la nomina a direttore per Messico ed America Latina di Nissan con responsabilità per market development, sales training & customer quality.

Nel 2012 la González si trasferisce negli Stati Uniti, a Franklin nel Tennessee con la nomina da perte della Nissan a responsabile di market development, sales training & customer quality per le Americhe. Con il rientro in Messico la González diventa vice president sales and marketing nel 2014 e nel 2016 ottiene la promozione a president e managing director di Nissan Mexicana.

Ancora un trasferimento (a Yokohama)) e un avanzamento di carriera nel 2019 con la nomina della González a divisional general manager global Sales di Nissan Motor Corporation, posizione che ha mantenuto fino al trasferimento a Parigi.

Altrettanto importante la sua formazione: dopo un diploma in marketing alla Università Tecnologixca del Messico e una laurea in advertising and economica alla Universidad Anáhuac, la González ha seguito un corso alla business school dell'Universidad Panamericana, un master in corporate leadership ad Harvard e un master global executive alla Wharton School della University of Pennsylvania.