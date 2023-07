Nuovo incarico a Fabrizio Ruggiero in Mobilize

Dal primo luglio Fabrizio Ruggiero ha assunto la carica di direttore generale di Mobilize Financial Services Italia. Nato a Napoli, 56 anni, Ruggiero sostituisce Pascal Pozzoli.

Il nuovo direttore generale è entrato nel 1994 in Rci Banque, a Roma, dove nel corso degli anni ha occupato diverse cariche di rilievo nel marketing e nelle vendite tra la sede italiana e quella centrale in Francia. Dal 2004 al 2007 si è trasferito in Belgio per ricoprire ricopre la funzione di direttore generale e nel 2007 è entrato nel Comitato Esecutivo di Rci Banque come senior vice president marketing.

È del 2008 il passaggio in Volkswagen Bank France in qualità di country manager, per poi far rientro in Italia nel 2011. Nel 2016, si trasferisce in Sudamerica dove ricopre per tre anni il ruolo di country manager del Brasile, diventando, in seguito, regional manager dell'America Latina.

Nel 2020 lascia il Gruppo Volkswagen e torna a Milano per entrare nel Board di un gruppo degli Emirati Arabi. A partire dal primo luglio 2023, Ruggiero è ritornato alle sue origini come direttore generale Italia di Mobilize Financial Services, marchio commerciale di Rci Banque Sa.