Laurent Diot nuovo direttore enlarged Europe marca Citroën

Laurent Diot è il nuovo direttore enlarged europe per il marchio Citroën, posizione che assume dopo essere stato dall'ottobre 2021 direttore marketing e comunicazione globale di Fiat Abarth a Torino. Diot nel suo nuovo incarico riporterà a Uwe Hochgeschurtz, chief operating officer di Stellantis Enlarged Europe e, funzionalmente, a Thierry Koskas, citroën brand ceo e Stellantis chief sales & marketing officer.

Entrato a far parte del Gruppo Renault nel 1997 Diot vi ha ricoperto diversi ruoli nell'ambito delle vendite, del marketing e dello sviluppo commerciale, oltre a posizioni dirigenziali in Europa, Asia, Cina, Sud America e Africa.

Sempre in Renault è stato amministratore delegato della filiale in Marocco prima di tornare in Europa nel 2020 come direttore marketing del gruppo Renault Francia.

Altri precedenti incarichi includono quello di deputy general manager, sales and marketing presso Dongfeng-Renault Automotive Co. in Cina e di ceo di Renault Portugal.

Diot è laureato presso l'École Centrale Paris ed è titolare di un master in ingegneria gestionale. Nel suo nuovo ruolo di direttore enlarged Europe di Citroën, Diot sarà responsabile dello sviluppo e dell'implementazione della strategia del marchio in tutta Europa.