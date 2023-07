Renault: Stéphanie Cau a capo della comunicazione

Stéphanie Cau è stata nominata la nuova direttrice della Comunicazione del gruppo Renault, a partire dal 17 luglio 2023, quando diventerà membro del Leadership Team e riporterà al Ceo, Luca de Meo. Sarà, dunque, responsabile della comunicazione del dei brand Renault, Dacia, Alpine, e Mobilize, nel momento in. cui raccoglierà il testimone da Catherine Gros, che ha svolto questo ruolo per 4 anni.

Ingegnere, Stéphanie Cau ha un curriculum in cui figura l’esperienza nel marketing del Gruppo LVMH nel 2001; l’impegno nella direzione comunicazione, relazioni con gli investitori e direzione gestione aziendale del personale, in aziende internazionali di servizi tecnici e tecnologici, come Sodexo e Idemia; e l’ingresso nel Bureau Veritas nel 2014 in qualità di chief of staff del direttore generale per accompagnare la trasformazione del gruppo. Poi, nel 2017, è stata nominata direttrice marca e comunicazione, e, nel 2021, è diventata senior vice-president rsi, marca e comunicazione.