Gretchen Saegh-Fleming nuova responsabile marketing Volvo

Una donna sale al vertice del marketing mondiale di Volvo, si tratta di Gretchen Saegh-Fleming, manager con passato dirigenziale in L'Oreal, GE e Hydrow. In carica dal 3 di luglio, la Saegh-Fleming sarà responsabile della crescita futura del brand scandinavo.

Diplomata in arte, storia e letteratura al Darthmouth College di Hanover, nel New Hampshire, con un master in Business Administration conseguito presso la Boston College Carroll School of Management, la manager statunitense avrà ufficio nel centro direzionale americano di Mahwah, in New Jersey e risponderà direttamente a Björn Annwall, Chief Commercial Officer della Casa.

"Sono davvero entusiasta di entrare a far parte di Volvo Cars - ha detto in occasione dell'ufficializzazione della nomina -.

La nostra famiglia è stata cliente del marchio per molti anni e ora non vedo l'ora di incontrare i miei nuovi colleghi in tutto il mondo. Insieme, come un unico team di marketing globale, aiuteremo a posizionare l'azienda per un futuro redditizio, di successo ed entusiasmante".

All'inizio della sua carriera, Gretchen ha dimostrato la capacità di far crescere business e il miglioramento dei profitti in aziende come General Electric e startup web.

"Con la sua vasta esperienza alla guida di team di marketing e lo sviluppo diretto alle aziende di consumo, Gretchen - ha sottolineato Björn Annwall - svolgerà un ruolo importante nella crescita del nostro marchio e attirerà ancora più fan verso Volvo Cars nel nostro viaggio verso la piena elettrificazione".