Gernot Döllner nuovo CEO Audi

Dal prossimo 1 settembre, Gernot Döllner subentrerà a Markus Duesmann quale CEO di AUDI AG a seguito della risoluzione del Comitato di Sorveglianza di AUDI AG approvata oggi. "Vorrei ringraziare Markus Duesmann - ha dichiarato il Presidente del Comitato di Sorveglianza di AUDI AG, Manfred Döss - per l'importante lavoro svolto durante il mandato in Audi. Ha apportato lungimiranza e visione del futuro nel pianificare e portare avanti decisioni strategiche fondamentali, tra cui, in primo luogo, la strategia di elettrificazione. Su questi capisaldi, Audi svilupperà ulteriormente il proprio futuro". "In questo momento - ha aggiunto Döss - Döllner è la persona giusta per rafforzare ulteriormente la strategia di prodotto dell'Azienda e la posizione nei mercati chiave. Insieme all'intero Board, scriverà il prossimo capitolo d'attuazione della strategia del Brand".

Peter Mosch, Vicepresidente del Comitato di Sorveglianza e Responsabile delle Rappresentanze Sindacali di AUDI AG, ha affermato: "Markus Duesmann ha guidato Audi in frangenti difficili, caratterizzati dall'impatto della Pandemia da Covid e dell'invasione russa dell'Ucraina sulla supply chain e sui mercati. Lo ringraziamo per la dedizione e il sostegno e gli auguriamo il meglio per i futuri impegni. Diamo un caloroso benvenuto a Gernot Döllner come nuovo CEO di AUDI AG".

"Sono onorato ed emozionato nell'assumere il nuovo ruolo - ha affermato Gernot Döllner -. Audi è un'azienda fantastica con una ricca storia. Non vedo l'ora di plasmare il futuro dell'azienda insieme all'intero team Audi".

Gernot Döllner è laureato in ingegneria meccanica. Entrato in Volkswagen come dottorando nel 1993, successivamente ha assunto diversi ruoli dirigenziali in Porsche AG, tra i quali quello di Responsabile Sviluppo Concept e Responsabile della serie Panamera. Dal 2021 ha ricoperto la carica di Responsabile della Strategia di Prodotto e di Gruppo del Gruppo Volkswagen e della Segreteria Generale.